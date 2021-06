Sicit Group, Intesa Holding aderisce all'OPA promossa da CircularBidCo

(Teleborsa) - Intesa Holding, la società degli imprenditori conciari veneti, ha aderito all'OPA promossa da CircularBidCo su Sicit Group e, nella giornata di ieri, ha apportato l'intero pacchetto di 9.142.100 azioni in suo possesso, pari al 40,67% del capitale.

Il periodo di adesione all'Opa si è aperto il 14 giugno e terminerà, salvo proroghe, il prossimo 7 luglio. Il corrispettivo di 15,45 euro per azione, è stato giudicato congruo dal Consiglio di Amministrazione di Sicit Group dopo i pareri di Nomura, incaricata dal CdA dell'emittente, e di Lazard, scelta dai quattro consiglieri indipendenti che hanno tutti votato in favore della valutazione di congruità.

Intesa Holding è da sempre il maggiore azionista di Sicit Group, azienda quotata alla Borsa di Milano e leader mondiale per le tecnologie nel settore della trasformazione dei residui inquinanti della concia delle pelli in biostimolanti per l'agricoltura e additivi per l'industria del gesso. L'adesione all'Opa è avvenuta in base agli accordi con NB Renaissance, società di private equity cui fa capo CircularBidCo, in linea con il documento di offerta pubblicato in data 4 giugno 2021.

Una volta perfezionata l'Offerta, il ricavato dal conferimento delle azioni sarà reinvestito da Intesa Holding per arrivare in via indiretta al controllo paritetico di Sicit con NB Renaissance. Per gli imprenditori conciari veneti l'obiettivo è rimanere unico socio industriale di Sicit e portare avanti, con il supporto del partner finanziario NB Renaissance, la crescita sul mercato globale, lo sviluppo delle tecnologie e di nuovi progetti, mantenendo italiana la proprietà di una eccellenza nazionale.