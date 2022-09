SIAV si aggiudica gara Consip per servizi informativi INAIL

Giovedì 15 Settembre 2022, 18:00







(Teleborsa) - SIAV, società Benefit leader in Italia nel settore dell'Enterprise Content Management, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha firmato il contratto insieme ad Accenture, IBM Italia, Consorzio Reply Public Sector, Go Project, e Leonardo, nell'ambito della gara indetta da Consip per l'affidamento dei servizi sui sistemi informativi dell'INAIL.



L'importo contrattuale è complessivamente pari a 26,3 milioni di euro in 36 mesi, di cui circa 1 milione dedicato ai servizi forniti dal Gruppo SIAV. Di tale importo, circa 150.000 euro risultano di competenza dell'esercizio 2022.



In particolare, i servizi richiesti al Gruppo Siav riguardano il supporto specialistico in ambito documentale, l'affiancamento alla conduzione del progetto documentale dell'Istituto, l'analisi e la descrizione dei processi documentali, la definizione dei processi di conservazione digitale, il supporto ai processi di accreditamento e qualificazione, la formazione su aspetti archivistico-giuridici su temi

della transizione digitale, e il supporto tecnologico.