La spesa nel settore vita e pensioni vede il nostro paese al terzo posto in Europa. SIAED è in grado con i suoi servizi di ridurre i costi di personale e di tempo nel core business delle assicurazioni.



di Dino Sorgonà







(Teleborsa) - L'accordo dell'italianacon l'irlandesefirmato poche settimane fa, permette all'azienda italiana, leader da oltre quarant'anni nel settore della progettazione e realizzazione di servizi di back office, come ci ha spiegato ildi sviluppare notevolmente l'attività nel settore non solo bancario ma anche delle assicurazioni.L'impresa hae uncon sedi in tutta la penisola.Sciamanna fotografa quello che è il settore in cui si svilupperà l'attività con la multinazionale irlandese, innanzitutto il settore bancartio dove SIAED ha rapporti con banche come Intesa, Paribas, Deutsche Bank, Ubi ed altri istituti di credito e l'immenso campo dell'assicurativo.Difatti, dice Sciamanna, mentre l'attività del back office soffre nel settore creditizio aumenta invece notevolmente nel