Si potenza la Circumvesuviana

(Teleborsa) - La Circumvesuviana disporrà di 40 nuovi treni, in virtù della conclusione della gara per la fornitura e la manutenzione di nuovi convogli ferroviari per un valore complessivo di 314 milioni di euro. La gara è stata aggiudicata alla società Hitachi Rail SpA.

Il parco rotabile non veniva rinnovato da vent'anni. La nuova dotazione servirà a migliorare sicurezza e qualità del servizio. Entro fine ottobre sarà espletata la gara da 40 milioni per sei ulteriori treni da impiegare sulla tratta Piscinola-Aversa.

Uguale importo anche per altri cinque treni per la linea Napoli- Piedimonte Matese, mentre si attendono tre convogli per le linee flegree con un investimento di altri 15 milioni. In più, entro il 2020 sono previste 300 assunzioni. Ultimo aggiornamento: 18:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA