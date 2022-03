Si muovono in territorio negativo gli Eurolistini

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che peggiorano dopo una partenza positiva. Non ci sono novità dal fronte ucraino, con le speranze di pace che ieri hanno sostenuto i mercati occidentali e questa notte quelli asiatici. Il ministero delle Finanze della Russia ha intanto riferito che è stato eseguito l'ordine di pagamento delle cedole di due titoli di Stato emessi in dollari (per 117,2 milioni di dollari complessivi). Ottima giornata a Piazza Affari per Diasorin, dopo i risultati 2021 sopra le attese e la guidance per il 2022 confermata.



L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,103. Seduta positiva per l'oro, che sta portando a casa un guadagno dello 0,92%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 4,25%.



Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +149 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,87%.



Nello scenario borsistico europeo seduta negativa per Francoforte, che mostra una perdita dello 0,81%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,23%, e deludente Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Giornata "no" per la Borsa italiana, in flessione dello 0,92% sul FTSE MIB, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share, che scivola a 26.315 punti.



Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (-0,06%); poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,3%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza DiaSorin (+6,19%), Iveco Group (+3,96%), Saipem (+2,48%) e Moncler (+1,61%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Banco BPM, che ottiene -4,83%.



Sotto pressione Intesa Sanpaolo, che accusa un calo del 4,45%.



Scivola Unicredit, con un netto svantaggio del 4,11%.



Lettera su Buzzi Unicem, che registra un importante calo del 3,02%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Datalogic (+3,42%), GVS (+3,19%), Zignago Vetro (+3,09%) e Alerion Clean Power (+2,66%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Juventus, che prosegue le contrattazioni a -8,37%.



Scende Salcef Group, con un ribasso del 3,52%.



Crolla Mutuionline, con una flessione del 3,18%.



Vendite a piene mani su MARR, che soffre un decremento del 2,43%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso:



Giovedì 17/03/2022

00:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso -2,2%; preced. 3,1%)

11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,3%)

11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,8%; preced. 5,1%)

13:30 USA: PhillyFed (atteso 15 punti; preced. 16 punti)

13:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 227K unità).