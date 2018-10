Si muove in territorio negativo il settore automotive dell'Italia (-1,33%), netto calo registrato da Brembo

(Teleborsa) - Scambi negativi per il comparto italiano auto e ricambi, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts.



Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 185.163,09, in diminuzione di 2.479,66 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice europeo del settore auto e ricambi prosegue in tono negativo a 473,47, dopo aver avviato la seduta a 477.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice automotive, si muove in profondo rosso Brembo, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,24% sui valori precedenti.



Pessima performance per Ferrari, che registra un ribasso del 2,12%.



Si muove sotto la parità Fiat Chrysler, evidenziando un decremento dello 0,97%. © RIPRODUZIONE RISERVATA