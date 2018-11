Si muove in territorio negativo il comparto media dell'Italia (-1,19%), scambi al ribasso per il Sole 24 Ore

(Teleborsa) - L'Indice media italiano procede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Media.



Il settore Entertainment & Media ha aperto a 10.721,93, in calo dell'1,19%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice del settore Media europeo prosegue in territorio positivo a 223,44, dopo aver avviato le contrattazioni a 222,19.



Tra i titoli del FTSE MIB, ribasso per Mediaset, che presenta una flessione dell'1,58%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, a picco il Sole 24 Ore, che presenta un pessimo -2,92%.



In caduta libera RCS, che affonda del 2,65%.



Pesante Cairo Communication, che segna una discesa di ben -2,25 punti percentuali. © RIPRODUZIONE RISERVATA