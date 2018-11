Si è mosso in territorio positivo il comparto finanziario in Italia (+1,81%)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mette il turbo il settore finanziario italiano che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell'indice EURO STOXX, che mostra un timido +0,48%, e chiude a quota 355,76.Intanto il FTSE Italia Financials mostra un robusto rialzo di 193,16 punti, dopo un inizio di giornata a quota 10.817,86.Nel listino principale, vigoroso rialzo per Fineco, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,37%.Grande giornata per Banca Generali, che mette a segno un rialzo del 4,32%.Ottima performance per BPER, che ha chiuso in rialzo del 4,06%.Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice finanziario, seduta decisamente positiva per Banca Ifis, che ha terminato in rialzo del 5,56%.Brilla Anima Holding, chiudendo la seduta con un aumento del 3,68%.Effervescente Banca MPS, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,16%.Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto finanziario, protagonista Gabetti, che chiude la seduta con un rialzo del 8,02%.Brillante rialzo per Banco Sardegna Risp, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,31%.Prepotente rialzo per Risanamento, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,20% sui valori precedenti.