Si allenta il lockdown, aumenta il debito pubblico

(Teleborsa) - I Paesi europei allentano le misure adottate per contrastare il, con l'obiettivo di favorire la ripresa delle attività economiche, a partire da giugno 2020.Tuttavia il, per ora, sta salendo di più rispetto alla produzione indistintamente in tutti i Paesi, con una prospettiva inevitabile didel rapporto debito/PILNel 2020, la Commissione Europea prevede un aumento di tale rapporto di quasi 18 punti, con un valore pari al 102%.All'interno dell'Unione Europea, ci sono, di cui l'Italia e la Grecia che raggiungeranno un livello rispettivamente del 157% e del 192%, mentre solo in sei Paesi questo rapporto rimarrà al di sotto dell'obiettivo del 60%.NazioneDebito/PIL2019Debito/PIL2020Debito/PIL202170,40 79,00 82,0098,60 105,00 107,0073,20 78,00 80,0033,20 36,20 37,3084,10 102,00 98,0059,40 61,00 62,8098,10 116,00 111,0059,80 75,00 72,00176,60 192,00 186,0058,80 68,00 67,80134,80 157,00 152,0040,60 38,00 39,5048,60 63,00 58,0046,00 58,00 57,00117,70 132,00 124,0030,80 34,50 37,0035,20 39,50 42,0095,50 115,00 112,0035,10 45,00 40,0066,30 73,00 76,50Senza voler mettere il dito nella piaga, l'presenta unacon valori di debito/PIL decisamente molto alti. Le agenzie di rating, per ora, sembrano essere comprensive e stanno aspettando i dati economici post lockdown per prendere una posizione precisa.Nel frattempo, bisogna accelerare con l'attuazione delledi politica fiscale già concordate.In merito, alè una misura molto positiva perché agisce direttamente sui consumi e va applicata subito almeno sui settori del turismo, dell'automobile dell'abbigliamento.