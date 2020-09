© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nei mesi didi quest'anno, ildelle aziende ha evidenziato un calo rispetto alle entrate degli stessi due mesi del 2019. Ilha registrato una stabilità e unun incremento. Il calo medio registrato è delcon posizioni più critiche nei centri delleche hanno sofferto di più rispetto alle periferie, ai centri minori ed alle località turistiche, dove si è registrata qualcheAll'Italia, ovviamente, manca loGli scenari di mercato così come gli atteggiamenti dei consumatori sono cambiati profondamente con il covid-19. Per questo,conha voluto dare una fotografia della situazione pre-covid, nel, in collaborazione con"Siamo molto preoccupati perché lo stallo degli arrivi di turisti– afferma, Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio – hanno portato ad unoprattutto nei centri delle maggiori città. Le nostre stime prevedono un calo di 5,7 miliardi di euro, pari al 75% dei proventi da shopping tourism che, sommato alla diminuzione delle vendite sul mercato interno, potrebbe portare complessivamente alla chiusura di 17mila punti vendita del settore moda con un'incidenza sull'occupazione di 35.000 addetti. Ma siamo altrettanto convinti che, non appena, si allenteranno i timori, con la ripresa in presenza di scuole, università e attività pubbliche e private a pieno regime, il nostro Paese saprà ripartire. Le manifestazioni fieristiche della moda di Milano potranno rilanciare l'economia e dare nuova linfa e movimento al settore. Ilgià influenzato dalla concorrenza del web – prosegue Borghi – è una tra le principali vittime del Covid-19. Per far riprendere il settore, dunque, dobbiamo cercare di far rivivere i nostri centri, acquistando nei negozi di prossimità, che rappresentano l'anima delle città e contribuiscono a valorizzare le relazioni sociali, illuminare animi e strade, dare decoro e pulizia a vie e piazze, offrendo qualità, cordialità e professionalità. Tuttavia – conclude Borghi – servonooltre ad una necessaria riforma fiscale, per la tenuta del mercato. Le banche devono poi essere al servizio di tutti coloro che fanno impresa e non soltanto di chi può già permetterselo. Resta, infine, quanto mai urgente una seria riflessione sui tempi della moda e sui rapporti di filiera, nell'interesse superiore del