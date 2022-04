ShopFully acquisisce Tiendeo per diventare leader nel Drive To Store

(Teleborsa) - La tech company italiana ShopFully ha finalizzato l'acquisizione del 100% di Tiendeo, società spagnola con sede a Barcellona specializzata nella digitalizzazione dei cataloghi e dei volantini. La realtà italiana, già proprietaria dei marketplace DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile, è uno dei principali player europei nel Drive To Store, termine che definisce quell'insieme di azioni in grado di incrementare le visite e le vendite in negozio. L'operazione, di cui non sono stati diffusi i dettagli finanziari, consente a ShopFully di diventare il leader europeo nel Drive to Store in termini di Paesi in cui opera, numero di utenti attivi e di partner, secondo la stessa società.

L'operazione fa nascere un gruppo presente con un team in 12 nazioni, un network di 45 milioni di utenti attivi e oltre 400 partner tra i grandi retailer e brand più noti a livello globale. ShopFully aveva completato l'integrazione di PromoQui e VolantinoFacile nel 2020. La missione di ShopFully è riempire lo spazio tra decisioni digitali e acquisti in negozio, collegando milioni di consumatori nel mondo con i negozi vicino casa, facendo risparmiare loro tempo e denaro e aiutando retailer e brand a spingere le vendite nei negozi fisici.

"ShopFully ha registrato negli anni un importante trend di crescita, sia organica sia per linee esterne e punta a collegare sempre più consumatori in Europa e nel mondo con i negozi vicino casa attraverso la sua tecnologia - ha commentato Stefano Portu, CEO e fondatore di ShopFully - Con questa acquisizione acceleriamo il nostro percorso e puntiamo a creare ancora maggiore valore per consumatori e partner".