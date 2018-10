"Shipping and the Law": a Napoli armatori da tutto il mondo a confronto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Il futuro è adesso". E' questo il tema su cui si confronteranno a, in occasione della nona edizione di "Shipping and the Law", la due giorni di convegno organizzata dall'avvocato marittimista Francesco Saverio Lauro che, all'apertura, vedrà anche l'intervento del presidente della Camera dei Deputati,Al centro del dibattito di quest'anno l'dal tumultuoso sviluppo di tecnologie avveniristiche e le sempre più stringenti regole internazionali sulle emissioni delle navi, che chiamano gli armatori a nuove sfide e investimenti. Si discuterà anche della reperibilità di prodotti petroliferi che rientrino nei nuovi limiti stabiliti dell'Organizzazione marittima internazionale, che richiederanno combustibili che soddisfino le nuove stringenti regole, e dell'introduzione di innovazioni tecnologiche di avanguardia.Si farà anche il punto sulle problematiche connesse al rapido farsi strada della digitalizzazione e a un ricorso all'automazione sempre piu' spinto, mentre nuove pressioni arrivano da più parti: dai cambiamenti radicali nella situazione geopolitica internazionale, dalle guerre commerciali, dal neoprotezionismo e dal loro influsso sui traffici marittimi e sui futuri investimenti e, infine, dalla crisi del multilateralismo con le possibili ricadute sul(WTO) e sulle agenzie facenti capo all'