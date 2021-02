© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con leche hanno raggiunto il picco nel 2018 e lanel 2019, Shell si può concentrare ancora di più sulla transizione energetica verso l'obiettivo di emissioni nette zero. La major anglo-olandese del petrolio ha: intende la propria intensità netta di carbonio del 6-8% entro il 2023, del 20% entro il 2030, del 45% entro il 2035 e del 100% entro il 2050, utilizzando come base il 2016.I livelli di intensità rappresentano le emissioni per unità di energia prodotta, consentendo tecnicamente una maggiore produzione. Per compensare le emissioni dei suoi prodotti a base di idrocarburi, la società prevede di reimmettere le emissioni nel terreno o piantare alberi, una strategia che Greenpeace ha duramente criticato."Dobbiamo offrire ai nostri clienti i prodotti e i servizi che desiderano e di cui hanno bisogno, prodotti con il minor impatto ambientale - ha commentato il- Allo stesso tempo, useremo i nostri punti di forza per costruire un portafoglio competitivo mentre effettuiamo laper essere un'azienda a emissioni nette zero, al passo con la società".Tra gli obiettivi finanziari di Shell ci sono(aumentando il dividendo per azione di circa il 4% all'anno), mantenere una spesa in conto capitale annuale a breve termine di 19-22 miliardi di dollari, ridurre l'indebitamento netto a 65 miliardi di dollari, puntare a distribuzioni totali agli azionisti del 20-30% del flusso di cassa dalle operazioni.La strategia di Shell per il futuro è di continuare a fare affidamento sulla sua, la più grande del mondo. Ha l'obiettivo didagli attuali 46.000 e aumentare il numero di punti di ricarica per veicoli elettrici a 500.000 dai 60.000 attuali.Al contrario di rivali come BP e Total, non ha delineato piani per aumentare la sua capacità di generazione di energia solare ed eolica. Storicamente, ihanno fornito un, mentre gli sviluppatori di, ma Shell e BP hanno affermato che le loro complesse unità di marketing e scambio possono aumentare i rendimenti rinnovabili di circa il 10%, secondo quanto riporta Reuters.