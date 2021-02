© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il 2020 è stato un anno drammatico per la, che ha chiuso l'ano con una, a causa del crollo delle quotazioni petrolifere, che ha mandato in crisi l'industria dell'ro nero, e di una serie di svalutazioni.La big anglo-olandese accusa così pesantemente, soprattutto a partire dalla primavera, dopo aver chiuso il 2019 con un utile di 15,8 miliardi di dollari. In un anno di risultati altalenanti, il trimestre peggiore è stato il secondo, che ha generato una perdita di oltre 18 miliardi, mentre il recupero del terzo trimestre è stato annullato da un ultimo quarto negativo, che chiude con un rosso di 4 miliardi.Nonostante i risultati in perdita, Shell hainfrannuale che sarà pagato nel primo trimestre, in aumentoShell conferma, a causa del prolungato impatto della pandemia sulla domanda di petrolio, e conferma un vastoche la porterà a tagliare fra 7.000 e 9.000 posti di lavoro entro il 2022. Il piano di ristrutturazione passa anche per una profonda, con l'obiettivo di ragigungere la carbon neutrality al 2050.