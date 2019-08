Shedir Pharma, Wellfru ottiene il brevetto europeo

(Teleborsa) - Shedir Pharma, società attiva nel settore dell'healthcare (nutraceutica e farmaceutica), ha annunciato l'ottenimento di un brevetto europeo per il Wellflu dall'European Patent Office.



Il Wellflu si colloca nel segmento respitatorio vantando funzionalità specifiche in casi di affezioni delle vie respiratorie, in soggetti adulti e in soggetti in età pediatrica.



Il raggiungimento di questo traguardo regala ancora più prestigio al brevetto Wellfru e al brand a esso associato, che premia lo sforzo del Gruppo nell'ambito della ricerca e sviluppo di prodotti innovativi in ambito respiratorio. Con questo, salgono a 8 i brevetti di proprietà del Gruppo. © RIPRODUZIONE RISERVATA