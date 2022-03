Shedir Pharma, ricavi 2021 salgono a 45,6 milioni. Cedola 0,13 euro

Martedì 29 Marzo 2022, 16:15







(Teleborsa) - Nel 2021 il Gruppo Shedir Pharma ha registrato ricavi consolidati pari a Euro 45,6 milioni, in crescita di circa il 3,5% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. L'Ebitda, pari ad Euro 8,7 milioni, ha registrato una crescita del 5,2%.



L'EBIT reported risulta sostanzialmente in linea rispetto al 31 dicembre 2020 attestandosi – come incidenza – sul 13% dei ricavi. L'Utile Netto reported risulta in linea rispetto al 31 dicembre 2020 attestandosi – come incidenza – sul 9% dei ricavi.



La Posizione Finanziaria Netta migliora di Euro 6,9 milioni, passando da Euro -31 mila del 31 dicembre 2020 a disponibilità nette di cassa pari a Euro 6,8 mila del 31 dicembre 2021.



Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo lordo ordinario pari a Euro 0,13 per azione relativamente alle n. 11.430.000 azioni ordinarie in circolazione. Tale distribuzione, se approvata dall'Assemblea, avrà luogo a partire dal 2 maggio 2022, con record date il 03 maggio 2022 e payment date 4 maggio 2022.



Il dividend yield risulta pari a 3,1%2 mentre il payout ratio risulta pari al 35,6%.