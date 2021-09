Shedir Pharma, primo semestre in crescita

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 29 Settembre 2021, 13:30







(Teleborsa) - Nel corso del primo semestre del 2021 il Gruppo Shedir Pharma ha registrato ricavi adjusted pari a Euro 18,8 milioni, in aumento dell'1% rispetto al 30 giugno 2020.



L'EBIT Adjusted, pari a Euro 1,1 milioni, risulta in lieve ridimensionamento (-4%) rispetto al 30 giugno 2021 attestandosi – come incidenza – sul 6% dei ricavi.



L'Utile Netto Adjusted, pari a Euro 0,7 milioni, risulta sostanzialmente in linea rispetto allo stesso periodo del 2020 attestandosi al 4% in termini di incidenza sui ricavi.



La Posizione Finanziaria Netta passa da un indebitamento netto di Euro -0,03 milioni del 31 dicembre 2020 a una posizione cash positive di Euro 0,9 milioni del 30 giugno 2021.