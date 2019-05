Shale Oil, Occidental sempre più vicina ad Anadarko

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - E' guerra aperta nel settore dello shale oil statunitense, dove è in corso una. Dopo l'ultimo rilancio di Occidental, si è chiamata, che pure era interessata a rilevare il business.Chevron ha dunque abbandonato il proposito di rilevate la società, che controlla unoltre ad una serie di interessanti business africani, cui sarebbe interessata la francese Total.per azione, alzando ladal 50% e vdi dollari. L'offerta di Chevron ritirata ammontava invece a 50 miliardi e prevedeva solo il 50% in contanti.Tutti sereni? Chevron sicuramente sì perché non aveva nutrito chissà quale interesse per Anadarko, mentrei, soprattutto i fondi, a dispetto del placet arrivato da Warren Buffett che si è impegnato a investire 10 miliardi di dollari in caso l'operazione vada in porto.A trarreda questa operazione è anche la francese, cui verrannodi dollari, compreso ilcui la big petrolifera europea è particolarmente interessata.