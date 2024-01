In arrivo un altro bonus in busta paga, chi lo riceverà

Martedì 16 Gennaio 2024, 18:07

Con le nuove disposizioni della legge di Bilancio 2024, si prevedono differenze nelle buste paga tra dicembre 2023 e gennaio 2024 a causa del calcolo delle imposte e dei contributi. Tali variazioni potrebbero comportare un aumento del netto percepito dai lavoratori. La conferma degli sgravi contributivi, pari al 6% per stipendi sotto i 2.692 euro lordi/mese e al 7% per quelli inferiori a 1.923 euro lordi/mese, non influirà sulla crescita del netto di gennaio rispetto a dicembre.