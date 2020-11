Sg Company riammessa in Borsa. Via libera a conti, Piano e aumento capitale

(Teleborsa) - Borsa Italiana annuncia la riammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie Sg Company e dei Warrant WSGC25. Gli strumenti erano stati sospesi dagli scambi in attesa di una nota.

La società ha pubblicato i risultati di periodo al 30 giugno 2020, la cui approvazione era stata rinviata, ed il nuovo piano industriale 2021-2023, annunciando anche un aumento di capitale per finanziare il Piano ed a servizio dell'acquisizione di Nexthing.

Risultati e Piano

SG Company ha chiuso il periodo al 30 giugno con ricavi lordi in calo a 5,58 milioni di euro dai 17,5 milioni del primo semestre 2019, mentre margine operativo lordo adjusted è negativo per 2,04 milioni di euro rispetto ai -1,67 milioni del 2019 ed il risultato netto in perdita per 1,65 milioni rispetto ai -1,8 milioni del primo semestre 2019.

Il nuovo Piano 2021-2023 prevede ricavi netti pari a 31,6 milioni di euro e un margine operativo lordo adjusted di 3,2 milioni a fine periodo, mentre la posizione finanziaria netta è attesa positiva per 1,9 milioni di euro.

L'aumento di capitale

E' stato pubblicato ieri sera l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria che dovrà approvare, fra le altre cose, un aumento di capitale pagamento per massimi 2,25 milioni di euro, di cui 187.500 euro da imputare a capitale sociale e il residuo importo di 2.062.500 euro a sovrapprezzo, da liberarsi mediante conferimenti in denaro dietro l'emissione di massime 3.750.000 azioni ordinarie.

Oggetto di approvazione dall'assemblea anche l'emissione di warrant per la sottoscrizione di azioni, da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori dell'aumento di capitale in ragione di 1 warrant per 2 azioni detenute, e l'aumento del capitale sociale a servizio dell'emissione, per un ammontare massimo complessivo pari a 2.812.500 euro, mediante emissione di massime 1.875.000 azioni ordinarie (c.d. azioni di compendio).

All'odg dell'assemblea anche la delega per l'aumento di capitale riservato ai soci di Nexthing Ltd, per un importo massimo complessivo pari ad 1.750.000 euro, mediante l'emissione di massime 1.750.000 azioni ordinarie, e la delega per l'emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai soci di Nexthing Ltd, in ragione di 1 warrant per ogni 2 azioni sottoscritte, ed il relativo aumento di capitale per un valore di 1.312.500 euro, mediante emissione di 875.000 azioni ordinarie (c.d. azioni di compendio).

