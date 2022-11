SG Company prevede ricavi 2022 inferiori ad attese Piano

Giovedì 24 Novembre 2022, 18:00







(Teleborsa) - SG Company, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che le previsioni relative ai risultati economici al 31 dicembre 2022 riportano un dato di fatturato inferiore rispetto a quanto dichiarato nel Piano Industriale pubblicato ad inizio 2022, ma comunque in aumento di circa il 52% rispetto al fatturato di 11,4 milioni di euro realizzato al 31 dicembre 2021.



In termini di redditività, la società prevede al termine di quest'anno di registrare un valore positivo di EBITDA, con la riserva di valutare nelle prossime settimane se si riuscirà a raggiungere l'obiettivo previsto a budget nel suddetto Piano Industriale.



I principali motivi sono: le ripercussioni dovute al perdurare della pandemia da Covid-19 in termini di limitazioni agli eventi; la vigorosa ripresa post-pandemica che ha provocato una progressiva mancanza di disponibilità di location adeguate alle esigenze (con la scelta di posticipare gli eventi); le variabili macroeconomiche intercorse durante l'anno.









(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)