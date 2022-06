SG Company, perfezionato acquisto 51% di Mission To Heart

Lunedì 27 Giugno 2022, 19:15







(Teleborsa) - SG Company, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha perfezionato l'acquisto del 51% del capitale sociale di Mission to Heart (MiTH), società, con di Roma specializzata in strategie di comunicazione integrata tra mondo fisico e digitale. MiTH al 31 dicembre 2021 ha realizzato un fatturato di circa 500.000 euro. L'acquisizione, annunciata lo scorso 17 maggio, consente un ulteriore ampliamento del portafoglio prodotti ed è complementare con la struttura di gruppo.



I termini economici sono invariati rispetto a quanto già specificato. SG Company SB acquisisce il 25,5% del capitale sociale di MiTH mediante la sottoscrizione e il versamento di un aumento di capitale sociale a pagamento ad esso riservato ed il restante 25,5% attraverso l'acquisto diretto dai soci delle quote di partecipazione. La determinazione del prezzo della compravendita è ancorata al valore della PFN alla data del 30 giugno 2022 con la chiusura del bilancio semestrale di MiTH ed il valore complessivo verrà poi liquidato entro 10 giorni.