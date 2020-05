SG Company cede quota controllo in Core

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - SG Company ha firmato un accordo vincolante con Network Communication finalizzato alla cessione a quest'ultima delle quote possedute da SG Company nella società Core pari al 60% del capitale sociale.L'operazione si è finalizzata con l'incasso da parte di SG Company di euro 12.000 per l'interezza delle quote da essa possedute e parial 60% del capitale sociale.Non sono previsti importi differiti o distribuzioni di dividendi da parte della società Core. Contestualmente alla firma degli accordi di cessione, Davide Ferruccio Verdesca, Chairman & CEO di SG Company, ha rassegnato le proprie dimissioni dal consiglio di amministrazione di Core.L'operazione straordinaria non porrà fine alle relazioni commerciali con la società Core e con il proprio socio Pierangelo Fabiano. I rapporti tra il gruppo SG e Core proseguiranno sotto forma di partnership per lo sviluppo congiunto del format Business Tech Forum (I° edizione nel 2020) ed altri format, oltre a vedere lo stesso Pierangelo Fabiano coinvolto in qualità di Business Partner nel rafforzamento commerciale del gruppo SG.