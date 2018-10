© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Affonda sul mercato Sg Company, che soffre con un calo del 2,17%.A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sg Company evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Aim Italia. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sg Company rispetto all'indice.Il quadro tecnico di breve periodo di Sg Company mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 2,502 Euro. Rischio di discesa fino a 2,497 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 2,506.L'Assemblea dei soci di SG Company, ha approvato in sede sede ordinaria, l'mediante la nomina di un nuovo Consigliere, individuato nella persona di, chee, pertanto, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.Gli analisti di Banca Akros hanno indicato come raccomandazione sul titolo il giudizio "buy" fissando il target price a 3,10 euro.