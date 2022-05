SG Company acquisisce 51% di Mission To Heart e amplia portafoglio prodotti

(Teleborsa) - SG Company, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione del 51% del capitale sociale di Mission To Heart (MiTH), di cui il 25,5% attraverso l'acquisto di una quota di partecipazione e il restante 25,5% mediante la sottoscrizione e il versamento da parte di SG Company di un aumento di capitale sociale a pagamento ad essa riservato. Mission to Heart, fondata nel 2019 a Roma, realizza strategie di comunicazione integrata tra mondo fisico e digitale. Ha realizzato un fatturato di circa 500.000 euro nel 2021, lavorando con alcuni dei brand più importanti del settore food e dei servizi.

L'acquisizione, spiega SG Company, consente un ulteriore ampliamento del portafoglio prodotti ed è complementare con la struttura di gruppo, oltre che in linea con il piano industriale 2021-2023. L'attuale management team di MiTH, composto da Alessandro Zuccherofino, Marco Onorati e Arnaldo Funaro, continuerà a guidare l'azienda anche nei prossimi anni. L'azienda è stata valorizzata complessivamente 179.356 euro, a tale valore sarà aggiunto/detratto il valore della PFN determinata alla data del closing, prevista entro il 30 giugno 2022.

"Sono certo che insieme moltiplicheremo il business gestito da MiTH - ha commentato Davide Verdesca, CEO e Chairman di SG Company - Il top management di MiTH ha un'altissima preparazione ed è da sempre considerato un top player nel settore del digital marketing. Arrivando in casa SG Company, potrà dedicarsi anche a tutti i clienti del gruppo SG e la sua unicità non potrà che portare grandissime soddisfazioni. L'offerta dei servizi di SG Company cresce in maniera importante come annunciato nel nostro Piano Industriale".

