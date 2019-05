Severn Trent, utili e fatturato in crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La società idrica britannicaha dichiarato, per l'anno conclusosi il 31 marzo, che, in aumento rispetto a 201,2 milioni di ribassi nell'anno fiscale 2018.Anche ilha visto una crescita rispetto al periodo di confronto attestandosi acontro i 1,69 miliardi di sterline dell'anno precedente.La società ha comunicato che il risultato raggiunto è dovuto al fatto che i, principalmente dovuta agli aumenti tariffari collegati al prezzo al dettaglio e alla crescita del fatturato esterno dei servizi alle imprese.Il consiglio di amministrazione ha proposto di aumentare il, portando il pagamento totale per l'anno a 93,37 pence rispetto a 86,55 pence per azione di un anno prima.ha annunciato aglidal ruolo di presidente dopo aver prestato servizio nel ruolo dal luglio 2010. La società ha detto che aveva iniziato una ricerca per il suo successore.Grazie alla pubblicazione di questi risultati, oggi ivivendo un