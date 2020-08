Settore aereo, SITA: automazione e sistemi elastici per ripresa post Covid-19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "delleper ridurre code e punti di contatto in aeroporto e sistemi IT agili ed elastici, che accrescono l'efficienza e consentono di gestire rapidamente i flussi spesso incerti di".Queste le soluzioni che daranno vantaggi significativi ad aeroporti e compagnie aeree capaci di adattarsi alla Nuova normalità del post Covid-19 secondo, CEO di, il fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo."Ora più che mai l'industria del settore deve collaborare e innovarsi, per recuperare la fiducia dei viaggiatori e garantire un ritorno nei cieli più sicuro ai, i cui volumi torneranno a crescere rendendo ulteriormente difficile il. Un viaggio è sicuro se più smart e fluido: diventano strategiche soluzioni di gestione passeggeri e di frontiera low-touch e contactless".I passaggi cruciali che gli operatori dovranno attuare per realizzare rapidamente operazioni efficienti "a prova di futuro" a costi sostenibili sono descritti da SITA nel report, pubblicato quando i dati mostrano che, dopo il calo significativo, i volumi globali dei voli continuano a crescere.A giugno i volumi globali dei voli sono diminuiti del 69% su base annua, un risultato migliore rispetto all'80% registrato a maggio. Fra l'8 luglio e il 14 luglio il traffico è aumentato per l'ottava settimana consecutiva. Ilè ora operativo al 45% della sua capacità pre Covid-19."L'industria del trasporto aereo deve ottenere di più con molto meno, per poter prosperare in un mercato significativamente ridotto, in cui il numero di passeggeri può essere incerto per gli anni a venire. È urgente che il focus del settore si trasferisca da– mascherine e gel sanificanti – a soluzioni più a lungo termine e sostenibili", ha affermato Dalibard."Per molti scali sarà sufficiente implementare soluzioni aggiuntive alla tecnologia esistente per offrirein termini di longevità ed efficienza dei costi, oltre che per affrontare le sfide imposte dal. Questa pandemia per i viaggi è paragonabile a un nuovo 11 settembre e il modo in cui risponderemo definirà il settore per i decenni a venire", ha concluso la CEO di SITA.