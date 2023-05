La settimana corta è possibile in Italia? Il 9% dei lavoratori sul posto 50 ore a settimana, cosa può accadere

«Lavorare meno, lavorare tutti»: lo storico slogan sessantottino torna alla ribalta mentre in Europa e in Italia si discute con insistenza di settimana lavorativa corta. Ma stare al lavoro dal lunedì al giovedì con lo stesso stipendio, è ancora un sogno per molti, quasi tutti. E in Italia solo due gruppi al momento (Intesa e Lavazza) stanno sperimentando questa soluzione nata anche dalla necessità di riorganizzare il lavoro durante il periodo della pandemia, tra la necessità di protezione e quella del risparmio energetico negli uffici arrivata poco dopo con l'aggressione russa in Ucraina.

Settimana corta anche in Italia, si discute sul modello dei 4 giorni

Settimana corta, cosa accade a Londra

Un'ipotesi però già sperimentata in Gb dove di recente un rapporto governativo ha dato vita ad un intenso dibattito: la maggior parte delle aziende che ha partecipato alla sperimentazione (una sessantina) ha deciso di voler proseguire e in 18 casi l'esperimento è diventato pratica permanente. In Italia Intesa Sanpaolo ad esempio ha già riorganizzo il lavoro e introdotto un nuovo modello per i 74 mila dipendenti. Tra le principali novità appunto la settimana corta di 4 giorni da 9 ore lavorative (36 ore in tutto) a parità di retribuzione, su base volontaria e compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive. Lo stesso ha fatto Lavazza già nel 2022. In realtà dagli ultimi dati dell'Eurostat (aggiornati al 2022) risulta un pò in tutta Europa una tendenza contraria: nel Belpaese, ad esempio, circa 2,7 milioni di lavoratori restano sul posto per 50 ore a settimana, contro le canoniche 40 ore (8 ore al giorno per 5 giorni). Si tratta del 9,2% dei lavoratori totali (circa 23 milioni) e il fenomeno in Europa riguarda molto di più gli autonomi (30%) che gli impiegati (4%).

Orario di lavoro ridotto? Nei rinnovi dei contratti di categoria spunta la novità: ecco per chi e di quanto

Settimana corta, il dato italiano

Il dato italiano è tra i più alti d'Europa: ci superano solo gli irlandesi (9,1%), i portoghesi (9,4%), peggio va ai lavoratori francesi con il 10,2%. Ma il top si raggiunge in Grecia: 12,6%. In Romania il dato precipita al 2,2%, in Bulgaria allo 0,7%. In Italia il pressing dei sindacati sull'argomento è forte e lo è anche quello delle opposizioni ma il governo sembra aver già accennato un'apertura sull'argomento anche se di recente il dibattito si è concentrato con più insistenza sul taglio del cuneo fiscale nel decreto lavoro: «Sono disposto a riflettere partendo dalla realtà. - diceva a febbraio il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso - Tutto va messo in sintonia con una saggia politica industriale con l'obiettivo di aumentare produttività e occupazione». Molto cauti nella risposta i sindacati che però fanno della settimana di 4 giorni un cavallo di battaglia: «sono chiacchiere», replicava infatti a stretto giro il leader della Cgil, maurizio Landini. Ma anche gli industriali stanno riflettendo sulla possibile novità: «Siamo dispostissimi a sederci e a ragionare, ma non in maniera ideologica, o vanno in crisi l'occupabilità e l'occupazione in Italia», commentava il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Insomma i tempi sembrano maturi per affrontare l'argomento per la gioa soprattutto dei 2,7 milioni di italiani che invece al lavoro ci restano di più.