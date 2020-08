© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Per guidare la ricostruzione e la ripresa dei prossimi mesi servirà una fortissima guida e pianificazione per individuare i settori strategici, di importanza prioritaria, sui quali come Paese dobbiamo investire. Credo che ci siano molte idee buone, ma al di là degli strumenti che saranno messi in campoe un piano di esecuzione definito per implementare in maniera rapida e efficace le diverse iniziative di sviluppo, senza dispersione di risorse". Lo ha affermato, intervenendo alla 41esima edizione del Meeting per l'amicizia fra i popoli a Rimini sul tema "Una nuova economia per l'Unione Europea?".Per il numero uno del Leone di Trieste le due direttrici imprescindibili in una visione di sviluppo devono essere lae lae il Recovery Fund sarà uno strumento potente di accelerazione verso questa direzione, senza dimenticare che – continua Sesana - "il settore assicurativo è il maggiore investitore istituzionale e con oltre 10.200 miliardi di euro di asset gestiti è in grado di sostenere il finanziamento della ripresa".Alla domanda su quale sia la propria visione dei servizi nel nostro Paese per le imprese, Marco Sesana esprime convinzione sull'. "Abbiamo imparato che per allargare gli spazi di crescita vale molto di più la cooperazione e per affrontare le sfide contemporanee vedo anche la necessità di sviluppare un patto strategico a livello europeo. Qui è fondamentale il ruolo che possono giocare grandi imprese nazionali - campioni nazionali - in grado di muoversi attraverso una rete istituzionale e di mercato".L'amministratore delegato di Generali Italia continua riflettendo sul ruolo delle imprese come "punto di riferimento per le persone e le comunità, per ripartire su basi più solide e solidali", ecco perché "è necessario agire insieme ai propri stakeholders – clienti, dipendenti, agenti, fornitori, istituzioni e comunità – con l'obiettivo di generare fiducia valorizzando le competenze di ognuno e offrendo soluzioni concrete e immediate". Questa è infatti lache negli anni ha sviluppato il proprio business partendo dai bisogni delle persone, anche connel welfare e nel terzo settore, nella scuola, fino al sostegno dato a famiglie, aziende, associazioni, protezione civile e istituzioni locali durante l', per cui solo in Italia ha messo in campo il piano di azioni #InsiemeGeneriamoFiducia da 110 milioni di euro per l'emergenza sanitaria e la ripresa."La sostenibilità si inserisce nelle partite strategiche dei prossimi anni che determineranno la capacità di imprese e Stati di innovare - conclude Sesana - sono quindi molto importanti gli investimenti in istruzione e ricerca. Sono convinto che".