Sesa, risultati in crescita nel primo trimestre. Guidance confermata

1 Minuto di Lettura

Martedì 14 Settembre 2021, 12:15







(Teleborsa) - Sesa ha chiuso il primo trimestre dell'anno fiscale al 30 Aprile 2022 con ricavi che a livello consolidato crescono del 13,3% pari a

552,8 milioni di euro.



L'Ebitda consolidato si incrementa del 35,7% raggiungendo il totale di 38,5 milioni di euro, mentre il Risultato Operativo consolidato (Ebit) è pari a 27,4 milioni, in crescita del 39,6%.



Il Risultato netto consolidato dopo la quota di competenza di terzi Adjusted (utile di competenza degli azionisti del Gruppo al lordo di

ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, liste clienti e know-how iscritte a seguito del processo di PPA al netto del relativo effetto fiscale pari 1,7 milioni) è pari a 18,9 milioni di euro, in crescita del 46,1%.



Guidance

"Alla luce dei positivi risultati raggiunti nel trimestre in tutti i settori di attività, del contributo atteso dalla leva esterna grazie alle 11 acquisizioni concluse da gennaio 2021 e delle aspettative di crescita della domanda di digitalizzazione nei mercati in cui opera", il Gruppo "conferma l'outlook favorevole per l'esercizio che si chiuderà il 30 aprile 2022, con una guidance di crescita della redditività di circa il 30% su anno, in aumento rispetto a quella precedentemente comunicata pari a circa il +20%, continuando a investire nella

crescita sostenibile di lungo termine a beneficio degli esercizi successivi a quello corrente".