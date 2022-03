Sesa, risultati 9 mesi in forte crescita. Confermata guidance 2022

(Teleborsa) - I risultati di Sesa relativi ai 9 mesi al 31 gennaio 2022 evidenziano ricavi consolidati pari a 1,76 miliardi di euro in aumento del 14,6% ed una redditività (Ebitda) che si attesta a 124,5 milioni (+35,1%). L'Utile netto consolidato Adjusted sale 62,2 milioni in crescita del 43,1%.

Alla luce dei risultati Sesa "conferma la guidance per l'intero esercizio al 30 aprile 2022, con una crescita della redditività operativa (Ebitda +30% a/a) e della redditività netta (Group Adjusted EAT +35%)". Il Gruppo continuerà "ad investire nello sviluppo di competenze digitali, risorse umane e business applications con l'obiettivo di proseguire il proprio track record di crescita di lungo termine negli esercizi successivi a quello corrente, generando valore sostenibile a beneficio di tutti gli stakeholder".

La Posizione Finanziaria Netta è attiva (liquidità netta) per 177.753 migliaia di euro, in forte miglioramento rispetto ai 102.521 migliaia al 31 gennaio 2021, grazie alla crescita del cash flow operativo, pari a circa 130 milioni negli ultimi 12 mesi. "I risultati al 31 gennaio 2022 confermano la validità della nostra strategia di sviluppo di competenze e risorse umane - ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa -. In uno scenario internazionale di crescente incertezza resta fondamentale la capacità del nostro gruppo di supportare la domanda di servizi digitali e di abilitazione dei modelli di business attraverso un modello di aggregazione industriale orientato a proseguire il percorso di crescita sostenibile e generazione di valore a lungo termine per tutti gli stakeholder".

"Continuiamo ad alimentare il nostro percorso di crescita grazie agli investimenti in competenze digitali, tecnologie e business applications, al fine di abilitare l'evoluzione digitale dei modelli di gestione di imprese e organizzazioni. Proseguiamo la nostra strategia industriale di crescita a lungo termine, mediante lo sviluppo ed aggregazione di competenze e risorse umane a supporto della costruzione di modelli digitali sostenibili", ha affermato Paolo Castellacci, Presidente e fondatore di Sesa.