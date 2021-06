Sesa, ricavi superano 2 miliardi nell'esercizio al 30 aprile

(Teleborsa) - Sesa ha chiuso l'esercizio al 30 aprile 2021 con ricavi ed altri proventi consolidati pari a circa Euro 2.035 milioni in crescita del 14,5% contro i 1.776 milioni al 30 aprile 2020. Si tratta di dati preliminari, i risultati definitivi - spiega la società - saranno approvati dal CdA di Sesa del prossimo 12 luglio.

Ulteriormente accelerata l'evoluzione verso la sostenibilità, con investimenti finalizzati a rafforzare la capacità del Gruppo di generazione di valore equilibrato e durevole per tutti gli Stakeholder, con particolare riferimento ad ambiente, ecosistemi e risorse umane.

Le risorse umane al 30 aprile 2021 hanno superato la soglia dei 3.500 dipendenti (inquadrati per il 99% a tempo indeterminato), in crescita del 37,5% contro i 2.547 risorse al 30 aprile 2020, beneficiando sia dell'aggregazione industriale di nuove società con competenze tecniche e specializzazione (circa 15 M&A realizzati nell'esercizio), che di oltre 200 assunzioni di nuove risorse, in prevalenza neolaureate, inserite in percorsi di education nelle aree dei digital trend (65 tirocinanti e 230 apprendisti al 30 aprile 2021). Al 30 aprile 2021 sono circa 250 le risorse umane occupate in sedi operative estere del Gruppo, in paesi quali Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Romania e Cina.

Il Gruppo Sesa annuncia inoltre il proprio piano di welfare per l'anno 2021, ulteriormente rafforzato rispetto a quello dell'anno precedente. Il piano "intende coniugare principi e valori chiave del Gruppo, abilitando la fruizione di servizi ed iniziative volte a migliorare la qualità della vita lavorativa e il benessere dei propri collaboratori, delle loro famiglie e comunità in cui operano, nonché della

sostenibilità ambientale".