Sesa, prosegue l'M&A: acquisita la digital agency Adacto

(Teleborsa) - Sesa, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha stretto una partnership industriale e societaria con la digital agency Adacto, specializzata in progetti end-to-end di Digital Communication e Customer Experience Management per clienti Enterprise appartenenti a diversi settori del Made in Italy. La società, con sedi a Firenze e Milano, ha ricavi annuali pari a circa 4,5 milioni di euro, un EBITDA margin di circa il 30% e un utile netto di circa 1 milione di euro.

La partnership prevede il coinvolgimento nella gestione con ruoli apicali ed a lungo termine dei soci fondatori di Adacto, Andrea Cinelli e Raffaella Signorini, valorizzando le competenze digitali in ambito Customer & Business experience a beneficio dei clienti. L'operazione è stata portata a termine attraverso la controllata totalitaria Var Group, attiva nel settore software e system integration. Grazie all'ingresso di Adacto in Adiacent, Var Group rafforza la propria offerta e raggiunge 350 risorse e ricavi annuali per circa 30 milioni di euro.

L'operazione di partnership societaria (acquisizione del 100% di Adacto) è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal gruppo Sesa (5x EBITDA), in continuità gestionale ed operativa dei managing partner di Adacto per un periodo di lungo termine e con l'ingresso di Adacto nel perimetro di consolidamento del gruppo Sesa a partire dal mese di marzo 2022, si legge in una nota.

"Proseguiamo il percorso di aggregazione di competenze, accogliendo le risorse umane di Adacto nel gruppo Sesa e rafforzando così le nostre specializzazioni nella consulenza informatica per la Customer & Business Experience - ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa - Continuiamo ad alimentare la crescita attraverso M&A industriali, in aree di sviluppo strategico, a supporto dell'innovazione digitale e dell'evoluzione dei modelli di business di imprese ed organizzazioni, con obiettivi di generazione di valore sostenibile a lungo termine".