Sesa, ottimi risultati nei 9 mesi e conferma prospettive crescita

(Teleborsa) - Il CdA diha approvato i risultati dei primi 9 mesi al 31 gennaio 2020, che risultano in forte crescita, cona 1.344,8 milioni di euro.si attesta a 69,5 milioni (e l'. Utile netto consolidato Adjusted pari a 34,7 milioni (+31%).Posizione Finanziaria Netta consolidata passiva per 11,8 milioni contro una passiva di 12,6 milioni al 31 gennaio 2019. Escludendo l'effetto dell'adozione del principio IFRS 16, PFN al 31 gennaio 2020 attiva per Euro 1,3 milioni, in miglioramento di Euro 13,9 milioni vs 31 gennaio 2019Sesa avverte che, a seguito della diffusione dels, staadoperandosi per lae la tutela della salute dei propri lavoratori. Nonostante l'impatto della diffusione del virus sull'economia globale e sul mercato IT, i risultati ottenuti nei primi nove mesi al 31 gennaio 2020 ed il positivo andamento di fatturato e ordinativi del mese di febbraio 2020 orientano il Gruppo Sesa ad operare proseguendo lae. Il Gruppo intensificherà il ruolo primario di supporto nella trasformazione digitale del Paese, dei propri clienti e dei partner in una fase di particolare necessità come quella attuale a seguito della sopra citata diffusione del virus COVID, perseguendo politiche di sostenibilità a beneficio di tutti gli stakeholder