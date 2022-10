Sesa e Centrico (Banca Sella): partnership per soluzioni all'industria dei servizi finanziari

(Teleborsa) - Sesa (società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica), tramite le società interamente controllate Base Digitale Group e Var Group, e Centrico, società tecnologica del gruppo Banca Sella, hanno sottoscritto unacon l'obiettivo di rafforzare la presenza sul mercato italiano nell'ambito delle soluzioni software, Business Process Outsourcing (BPO) e servizi applicativi per l'L'accordo prevede la, controllata dal gruppo Sesa attraverso Base Digitale Group e partecipata da Centrico, che offrirà software di core banking, BPO e servizi applicativi sul mercato italiano. Contestualmente viene, controllata da Centrico e partecipata dal gruppo Sesa attraverso Var Group, finalizzata alla collaborazione in ambito infrastrutturale, cloud e security.Grazie a questa operazione, il grupposvilupperàper 20 milioni di euro con un Ebitda margin double digit nel primo anno di attività ed un obiettivo di oltre 60 milioni di euro al quinto anno della collaborazione.La partnership, dal punto di vista economico, dovrebbe portare al gruppounnel periodo 2022-28 e in ambito patrimoniale un aumento del Cet1 ratio che, in base allo sviluppo del piano di business, è stimato indicativamente tra i 30 e i 50 punti base cumulati al 2028."Due dei maggiori gruppi italiani, riferimento nei rispettivi ambiti di attività e con valori e visioni comuni, sviluppano una partnership a lungo termine con l'obiettivo di offrire soluzioni innovative per l'industria dei financial services, che si trova in una", ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.