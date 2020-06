Sesa, crescita ricavi a doppia cifra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sesa, attiva nel settore delle soluzioni e servizi di Information Technology, ha chiuso l'con ricavi ed altri proventi consolidati di circa Euro 1.775 milioni, in crescita del 14,4% rispetto a 1.551 milioni al 30 aprile 2019. Si tratta di dati preliminari, i risultati definitivi saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione di Sesa del prossimo 14 luglio.In particolare, nel quarto quarter dell'anno fiscale 2020 (trimestre dal 1 febbraio al 30 aprile 2020) il Gruppo Sesa ha conseguito ricavi ed altri proventi per circa Euro 430 milioni, in crescita di circa il 6,5% rispetto allo stesso trimestre al 30 aprile 2019.Il Gruppo Sesa fa sapere che "anche alla luce della situazione di emergenza sanitaria" ha deciso di rafforzare ulteriormente rispetto al passato il piano di welfare per l'anno 2020, a beneficio della qualità della vita lavorativa e del benessere delle risorse umane in una fase di particolare criticità come quella attuale, mediante un articolato insieme di iniziative a favore dei lavoratori".