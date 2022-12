Sesa, analisti positivi dopo semestrale. Rivisti target price

(Teleborsa) - L'order intake di novembre e dicembre non ha mostrato rallentamento della domanda e non si stanno riscontrando ritardi nei pagamenti da parte dei clienti,, con lae le operazioni di M&A rimarranno un driver di crescita. Sono i messaggi più importanti - secondo Equita - emersi dalla call con gli analisti di Sesa, che ieri ha comunicato i risultati relativi al primo semestre al 31 ottobre 2022, che vedono un'ulteriore crescita a doppia cifra di ricavi, EBITDA e utile netto (tutti superiori al 20%)."Apprezziamo i risultati molto solidi e le prospettive del management per i prossimi trimestri, ma rimaniamo prudenti sul titolo considerando lo scenario macro molto difficile previsto nel prossimo futuro", scrivono gli analisti di Equita in una nota, confermando il giudizioe alzando il target price ada 140 euro per azione.Intermonte ha invece abbassato il prezzo obiettivo a(da 188 euro) e lasciato la raccomandazione a. "Nonostante un contesto macroeconomico difficile, si prevede che le tendenze aziendali rimangano sane (la spesa digitale aziendale dovrebbe rimanere forte) e il gruppo gode di un, con ricavi ben diversificati su un'ampia base di clienti", viene sottolineato in una nota.Intesa Sanpaolo ha confermato il target price ae il giudizio. Il broker evidenzia che il management ha confermato le proprie prospettive positive per l'esercizio con la guidance di ricavi ed EBITDA confermata nella fascia alta del range comunicato lo scorso settembre, alla luce dei risultati positivi conseguiti nel primo semestre in tutti i settori di attività, delnonché della crescente domanda di digitalizzazione nei mercati del gruppo.