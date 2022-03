Sesa acquista NGS, attiva nel settore digital security

(Teleborsa) - Sesa ha sottoscritto un accordo di partnership societaria ed industriale, attraverso la controllata totalitaria Var Group, con NGS rafforzando così le proprie competenze distintive di digital security.

NGS, con sede a Padova ed un organico di circa 20 risorse umane, è specializzata in sicurezza informatica e network and edge security, per la protezione di primari clienti enterprise nazionali ed internazionali, operanti nei settori manifatturiero e marittimo, con ricavi nell'ultimo esercizio 2021 pari a circa 6,5 milioni di euro, un Ebitda pari a circa 1,5 milioni (Ebitda margin di oltre il 20%) ed un utile netto di circa 1 milione.

La partnership societaria con Var Group prevede il mantenimento di quote di partecipazione e lo svolgimento di ruoli apicali nella gestione da parte degli equity partner e fondatori di NGS, Luca Bismondo e Alberto Zanon condividendo obiettivi di sviluppo di competenze in ambito Digital Security e generazione di valore a lungo termine. La partnership societaria viene realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli adottati dal Gruppo Sesa (5x Ev/Ebitda), in continuità gestionale ed operativa dei managing partner di NGS, con l'ingresso di NGS nel perimetro di consolidamento del Gruppo Sesa entro il 30 aprile 2022 a seguito del perfezionamento dell'operazione.

Grazie a questa operazione - spiega la società in una nota - si rafforzano ulteriormente le competenze in ambito Edge Security e OT/ICS Security di Var Group Digital Security, che raggiunge il totale di 160 risorse specializzate in consulenza e system integration per la sicurezza informatica, con particolare specializzazione nel settore navale, che consentirà di fornire un approccio olistico e flessibile con una matrice dinamica ed altamente integrata a protezione delle infrastrutture clienti.

Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita di risorse umane e competenze digitali in aree di sviluppo strategico, come quella della sicurezza informatica, attraverso M&A industriali bolt-on, con oltre 500 risorse umane specializzate a livello consolidato sull'intera filiera dell'IT security e delle tecnologie security enabling.