Sesa, acquisisce maggioranza di Analytics Network e SPS

(Teleborsa) - Il Gruppo Sesa ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione tramite Var Group, società interamente controllata da Sesa attiva nel settore Software e System Integration, di una partecipazione di maggioranza del capitale di Analytics Network e SPS.AN e SPS hanno sviluppato congiuntamente nell'anno fiscale chiuso al 31 dicembre 2019 ricavi per circa Euro 6 milioni, un Ebitda di oltre Euro 1,0 milioni ed un utile netto di circa Euro 0,5 milioni, con una Posizione Finanziaria Netta al closing attiva di circa Euro 0,25 milioni.Il prezzo in linea con i parametri EV/Ebitda di riferimento normalmente applicati dal Gruppo Sesa (4,75x Ebitda medio normalizzato) verrà liquidato in parte al closing dell'operazione ed in parte nei successivi 36 mesi, verificata la continuità gestionale e sulla base di un piano di allineamento di interessi che prevede un accordo di collaborazione con il socio fondatore Stefano Da Col, che resterà coinvolto nella gestione con ruoli apicali per un periodo almeno decennale.L'operazione prevede meccanismi di acquisto progressivo sino al 100% del capitale di AN e SPS ancorati alla continuità dei risultati futuri su base pluriennale. L'inclusione nel perimetro di consolidamento da parte di Sesa è prevista dal mese di maggio 2020.