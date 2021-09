Sesa acquisisce il controllo di Kolme: 11esima operazione di M&A nel 2021

Lunedì 13 Settembre 2021, 12:00

(Teleborsa) - Sesa - società quotata sul segmento STAR e attiva nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business - ha acquisito, tramite la società interamente controllata Computer Gross, il controllo di Kolme Srl, incrementando la propria partecipazione al 66% del capitale attraverso l'acquisto di un ulteriore 33%.

Kolme costituita nel 2008 a Milano - ha circa 75 dipendenti ed è attiva nell'offerta di soluzioni ICT e servizi di telecomunicazioni sul mercato italiano, con un customer set di oltre 2.500 business partner sull'intero territorio nazionale. Kolme prevede di chiudere l'esercizio annuale al 30 settembre 2021 con ricavi per circa 45 milioni di euro, un EBITDA di circa 2 milioni di euro, un utile netto per 1 milione di euro e una Posizione Finanziaria Netta in sostanziale equilibrio.

"L'operazione di partnership con Kolme si inserisce nella più ampia strategia del Gruppo Sesa di investimento e sviluppo di competenze nei settori catalizzatori della trasformazione digitale per il segmento business, rafforzando così il nostro ruolo di operatore di riferimento nel settore - ha commentato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa - Realizziamo la nostra undicesima acquisizione dal gennaio 2021, con un perimetro complessivo incrementale di circa 145 milioni di euro di ricavi e circa 400 risorse umane, a supporto del nostro percorso di crescita continua e sostenibile".

Lìacquisizione è stata realizzata sulla base di prezzi in linea con i parametri EV/Ebitda di riferimento generalmente applicati dal gruppo Sesa - si legge in una nota - e prevede una liquidazione su più esercizi, con il coinvolgimento dei soci fondatori e key people di Kolme Andrea Fronzi e Martina Paoletto, che manterranno quote di partecipazione nel capitale e ruoli apicali nella gestione, con meccanismi di Earn Out ed obiettivi di crescita sostenibile nel lungo termine.

(Foto: © rawpixel)