18 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Sesa, azienda quotata sul segmento STAR e attiva nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha annunciato l'acquisizione del 60% di Cadlog Group e del 100% di Cimtec. Le operazioni servono a rafforzare ulteriormente la piattaforma di Digital Process Engineering di Sesa dedicata alle aziende manifatturiere che, entro aprile 2022, realizzerà ricavi per circa 50 milioni di euro (di cui il 40% all'estero con prevalenza area DACH) e margini EBITDA a doppia cifra, sottolinea la società.

Entrambe le operazioni annunciate oggi sono state finalizzate da Sesa tramite la controllata Var Group, attiva nel settore Software e System Integrator. Le figure chiave di Cadlog e Cimtec manterranno quote di minoranza e ruoli apicali nella gestione. Con gli ultimi due annunci, Sesa supera le venti acquisizioni da inizio 2020.

"Grazie alle acquisizioni di Cadlog Group e Cimtec, il gruppo Sesa prosegue la propria crescita all'estero e nel digital engineering, in aree a forte intensità manifatturiera e rilevanza produttiva, a supporto della digitalizzazione dei distretti industriali europei, ampliando customer set e risorse umane", ha commentato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

Cadlog Group (con sede a Milano) è specializzata in soluzioni software per la progettazione e produzione elettronica, genera ricavi per 50 milioni di euro (di cui il 50% all'estero, soprattutto in Germania) e conta 50 dipendenti. Cimtec (con sede a Francoforte) è attiva nelle soluzioni software per le aziende di produzione meccanica engineering intensive, genera ricavi per 2 milioni di euro e conta 15 dipendenti.