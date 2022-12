Sesa acquisisce Altinia per crescere nel managed printing

(Teleborsa) - Sesa, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha siglato un, distributore specializzato a valore aggiunto verticale di soluzioni informatiche professionali di, che opera con obiettivo principale dell'ottimizzazione dei flussi di stampa e consumo di risorse naturali.L'esecuzione dell'operazione, attuata tramite la società controllata totalitaria Computer Gross, è previstaed è sospensivamente condizionata al rilascio del provvedimento dida parte dell'autorità nazionale antitrust AGCM.Computer Gross, grazie alla partnership con Altinia, diviene infatti, creando le condizioni per ampliare ulteriormente ricavi e customer set oltre che rafforzare il proprio posizionamento di mercato.La società acquisita opera con undi circa 30 risorse umane,attesi nell'esercizio 2022 per circa 50 milioni di euro, undi circa il 5%, undi circa 1,5 milioni di euro e una Posizione Finanziaria Netta in sostanziale break even.Per Sesa si tratta della, con un combined business pro-forma incrementale di circa 150 milioni di euro di ricavi, 500 risorse e un EBITDA margin del 15%, accrescitivo rispetto a quello medio consolidato.