Sesa acquisisce Albalog per crescere nel segmento small business

(Teleborsa) - Sesa, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, haper crescere nel. Con l'annuncio di quest'ultimo accordo, diventano undici le acquisizioni da inizio anno di Sesa, dopo le 15 del 2021. L'operazione è stata portata a termine tramite lae prevede l'ingresso della società toscana nel perimetro di consolidamento del gruppo Sesa a partire da ottobre 2022.Albalog ha un organico di circa 30 risorse umane,. La società acquisita entra a far parte della nuova business unit di Var Group Pluribus, dedicata alle soluzioni applicative e gestionali per il segmento small business, che conta circa 100 risorse umane e ricavi per 10 milioni di euro."Proseguiamo il percorso di aggregazione di competenze, accogliendo le risorse umane di Albalog nel gruppo Sesa e rafforzando così le nostre specializzazioni nel settore software per il segmento small business - ha commentatodi Sesa -in aree di sviluppo strategico, con obiettivi di generazione di valore a lungo termine e supportando la digitalizzazione di imprese ed organizzazioni nell'attuale fase cruciale di evoluzione del mercato".