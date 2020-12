© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - All'indomani dellagli italiani si pronunciano in larghissima maggioranza a favore di unnella gestione deie, in caso di affidamento aesprimono una chiara preferenza per le imprese che mettono alcon un'indicazione specifica per le cooperative in determinate attività.E' quanto emerge da un sondaggio condotto nell'ambito dell'Osservatorioideato e realizzato dall'Area Studi dell'associazione insieme con il partner di ricercaer osservare l'evolvere degli andamenti e delle percezioni dell'opinione pubblica italiana su alcuni fenomeni economici e sociali di interesse per la cooperazione, e per sondare il gradimento delle misure e dei provvedimenti in fase di ideazione, realizzazione e proposta.(indicate dall'89% degli intervistati, con punte del 94% al Centro Nord), i settori per i quali è più forte la richiesta di una gestione dei servizi prevalentemente realizzata da aziende pubbliche, seguite da distribuzione dell'acqua (85%), gestione ambientale (80%), cultura (77%), costruzione e gestione di case popolari (74%), trasporti locali (70%), assistenza domiciliare (70%),distribuzione di gas ed energia elettrica (64%) e mense scolastiche (60%, con una punta del 71% al Centro Nord)"Neile persone osservano con- afferma, presidente della Lega nazionale delle cooperative - "L'emergenza sanitaria ha mostrato drammaticamente l'importanza di alcuni beni pubblici, prima fra tutti la sanità. In questa luce occorre progettare ilNon è un caso se osserviamo montare la richiesta di un nuovo rapporto tra stato e mercato. Certo, in alcuni ambiti il pubblico continua a rassicurare i cittadini. Ma è altrettanto chiaro che nei servizi alla persona, cresce la fiducia, e anzi la richiesta, di un privatoPrepariamoci fin da ora per rispondere a queste nuove domande: dovremo ricostruire unaer non perdere un'altra occasione, come dopo la crisi del 2008".