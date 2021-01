© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Servizi Italia, società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e leader nel mercato dell'in Italia, Brasile, Turchia, India, Albania e Marocco, hailIl ramo d'azienda oggetto dell'operazione (il cui closing dovrebbe avvenire entro il primo semestre 2021) comprende in particolare il portafoglio clienti del settore workwear, lo(BS) e relativo immobile, i rapporti contrattuali con il personale e tutti gli altri asset del segmento. L'operazione prevede anche la sottoscrizione di undella durata di quattro anni a decorrere dalla data del closing."Siamo particolarmente orgogliosidell'accordo raggiunto con Alsco Italia perché consente a Servizi Italia, nell'ambito di una rinnovata strategia, di concentrare le risorse disponibili per l'ottimizzazione e lo, cercando di ampliare i servizi offerti puntando su quelli a maggior valore aggiunto", ha detto, presidente del comitato esecutivo di Servizi Italia."Questo accordo è in linea con la strategia di Alsco Italia di accrescere la presenza nel settore del noleggio professionale dell'abito da lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale - ha commentato- incrementando i siti produttivi e di servizio e l'investimento in risorse tecniche ed umane, quindi la capillarità territoriale e la qualità del servizio".