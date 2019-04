Servizi Italia, CdA approva bilancio 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Approvato in data odierna, dal Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia, ildella società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, presente nel mercato dell'outsourcing di servizi ospedalieri in Italia, Brasile, Turchia, India, Albania, Marocco e Singapore, sono pari ain decrescita dello 0,5% rispetto a quelli registrati nell'esercizio precedente anche se, a cambi costanti, il Gruppo avrebbe registrato una crescita del 2,2%.Sull'area Italia, nonostante una sensibile diminuzione dei costi legati alla logistica, il valore dell'indice è stato influenzato in particolare da un incremento dei costi del personale, dei costi energetici e delle prestazioni di terzi per la gestione di alcuni magazzini.è stato invece pariin diminuzione se confrontato con i 16,4 milioni del 2017. In rapporto al fatturato 2018, l'incidenza della voce relativa ad ammortamenti e svalutazioni si è però ridotta rispetto a quanto registrato nell'esercizio precedente, mostrando un miglioramento di 1,2 punti percentuali dovuti tra l'altro alle riduzioni degli ammortamenti relativi ai portafogli clienti, al patto di non concorrenza del precedente Amministratore Delegato, agli effetti della messa in liquidazione della Se.Sa.Tre e al contestuale passaggio di proprietà di impianti, macchinari e strumentario chirurgico dell'Azienda ULSS n.2 Marca Trevigiana in virtù dell'aggiudicazione e partenza del nuovo contratto a partire da gennaio., diminuzione di 2 punti percentuali di incidenza sui ricavi, si è attestatoa fine 2018, mentre nell'anno precedente si registrava a 17,8 milioni.al 31 dicembre 2018 del Gruppo Servizi Italia vede chiudere l'anno concontro i 14,4 milioni del 2017.in aumento rispetto ai 75,6 milioni dell'esercizio precedente.Per quanto riguarda infine la, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di distribuire ai Soci un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari aalle azioni in circolazione alla data di stacco della cedola per un importo, con l'esclusione delle azioni proprie in portafoglio. Il dividendo sarà posto in, con, record date 11 giugno 2019, e verrà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco della cedola.