Servizi finanziari abusivi, Consob oscura sette siti web

(Teleborsa) - Consob ha ordinato l'oscuramento di 7 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari. L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "decreto crescita", in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.



Sale, così, a 211 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.



In corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA