Servizi finanziari abusivi, Consob oscura 6 siti

(Teleborsa) -ha ordinato l'oscuramento diche offrono abusivamenteL'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "Decreto Crescita" in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a Internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offertisenza la dovuta autorizzazione.Questodei siti per i quali Consob ha disposto l'oscuramento: "Tio Markets Ltd" (www.tiomarkets.com); "Terratech Ltd" ( www.eufxindex.com); "GFX FINANCE" Capital Letter GMBH (www.gfxroyal.com); "Luxor Asset Management Trust" (www.luxoramt.com);"bstox24" ( https://bstox24.com e relativa pagina https://client.bstox24.com); "Crypterium Financial Services" ( https://crypteriumfs.com);così, ail numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento deidegli intermediari finanziari abusivi.