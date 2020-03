Serrata benzinai, Patuanelli convoca gestori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Ministro dello Sviluppo economico,ha convocato idegli impianti didi Faib Confesercenti, Fegica Cisl, Figisc/Anisa Confcommercio, in videoconferenza, oggiAlla base dellaproblemi legatisfociata nell'annuncio di chiusura progressiva dei distributori in tutto il Paese - a partire dalla rete autostradale, compresi raccordi e tangenziali, e, a seguire, tutti gli altri anche lungo la viabilità ordinaria - perchèDi fatto,Vista la situazione di particolarcome quella che stiamo vivendo ormai da giorni,dei benzinai rischierebbe, infatti, diIlintanto, ha ribadito il fermo "invito" a tutte le organizzazioni sindacali, fino al 30 marzo 2020, a non effettuare scioperi che coinvolgano i servizi pubblici essenziali, dal momento che