Sermetra, ricavi in crescita. L'ebitda supera il 35%

Sermetra Holding, system integrator nella circolazione dei mezzi di trasporto, ha chiuso il primo semestre con una forte crescita di tutti gli indicatori. Il valore della produzione si attesta a 11 milioni di euro, l’EBITDA è pari a 3,8 milioni di euro e l’EBITDA margin supera il 35%. Si registra, inoltre, un utile netto semestrale di 1,9 milioni di euro, sensibilmente più alto rispetto alle previsioni di periodo.

Il 2021 aveva già segnato per il Gruppo, che fornisce soluzioni ad oltre 6.000 operatori professionali tra agenzie di pratiche auto, autoscuole, centri di revisione e intermediari assicurativi, un aumento del valore della produzione dell’8%. Se il trend semestrale sarà confermato, l’EBITDA 2022 risulterà in aumento rispetto al 2021 di oltre l’80%.

Il piano industriale varato lo scorso maggio con la conferma del board ha tra gli obiettivi principali quello di attrarre investimenti per accelerare i processi di crescita con il fine di generare sempre più valore per gli azionisti e gli stakeholder. “Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti - commenta il Presidente e Consigliere Delegato di Sermetra Holding Luca Andreoli - ma questo non è certamente un punto di arrivo. Vogliamo infatti velocizzare i processi in atto, contrarre i tempi e imprimere all’azienda una crescita esponenziale. Vogliamo facilitare la transizione digitale delle aziende che serviamo, offrendo servizi innovativi in particolare nel mondo dei pagamenti"